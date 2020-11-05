«Взяла паспорт, свидетельство о рождении и 300 рублей»: в Минске пропала 13-летняя девочка

Несовершеннолетняя Анастасия Смаль ушла из дома, забрав все свои документы и взяв немного денег. Фото: МВД.

О том, что в Минске без вести пропала 13-летняя девочка, проинформировала пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Школьница Анастасия Смаль пропала в среду, 4 ноября, родители обратились в милицию. Известно, что из дома юная минчанка ушла около 13 часов, с собой она взяла паспорт, свидетельство о рождении и 300 белорусских рублей. В последний раз она созвонилась с родными около 17 часов, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Несовершеннолетней Анастасии Смаль на вид около 15 лет. Она невысокого роста - примерно 160 - 165 сантиметров, плотного телосложения, с темно-русыми волосами до плеч. Из дома девочка ушла в коричневой куртке, черных джинсах и черных кроссовках, с рюкзаком, на котором нарисованы пальмы, - рассказали в МВД.

Если вы знаете, где находится пропавшая школьница, позвоните в Московское РУВД Минска или по номеру 102.

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