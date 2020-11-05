В Бундестаге приняли резолюцию по Беларуси: непризнание выборов, санкции против Лукашенко и облегчение въезда в Европу белорусам

Немецкий парламент призвал правительство к действиям по разрешению белорусского кризиса и помощи гражданам республики. Фото: DPA.

О том, что в Бундестаге 4 ноября была принята резолюция о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси, сообщает издание DW.

Документ, принятый в немецком парламенте, содержит ряд призывов: освобождение всех политзаключенных в Беларуси, призыв к правительству ФРГ о поддержке белорусского гражданского общества и другие. В Бундестаге не признают официальные результаты прошедших в Беларуси выборов президента и осуждают действия властей в поствыборный период по подавлению протестов. Уточняется, что резолюция - рекомендательного характера.

Также ее авторы призвали ввести персональные санкции в отношении Лукашенко и ответственных «за политрепрессии, насилие и фальсификацию выборов».

Кроме того, депутаты Бундестага призвали к активному вовлечению для разрешения белорусского и кризиса и запуска переговорного процесса не только ОБСЕ, но и Россию, чье влияние в республике, как подчеркивается в резолюции, велико.

Предлагается и ряд инициатив по финансовой помощи для пострадавших на протестах, потерявших работу из-за забастовок, независимых СМИ и журналистов и так далее.

Еще в Бундестаге предложили облегчить въезд в Европу белорусам, подвергшимся политическим репрессиям, расширить финансирование программ по поддержке гражданского общества.

Для белорусских студентов, которых отчисли после студенческих протестных акций, которые хотят учиться в Германии, - расширить стипендиальные программы.

- В Бундестаге считают, что программы финподдержки экономики Беларуси по линии Европейского инвестбанка и Банка реконструкции и развития должны быть пересмотрены. Средства должны идти на поддержку гражданского общества, а не госструктур, - говорится в резолюции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Евросоюз 4 ноября предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников, а также Лукашенко.

Уже в ближайшие дни данное решение будет утверждено (подробности).

Лавров - о поддержке Россией Лукашенко и о том, почему Тихановская объявлена в розыск.

Глава российской дипломатии прокомментировал ситуацию в Беларуси (подробности).