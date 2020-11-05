«Узнать кадры, смотреть за их работой, помогать силовикам»: Караев в Гродно рассказал, что ему поручил Лукашенко

Юрий Караев будет отвечать за кадры и помогать силовикам в Гродно. Фото: БелТА.

О том, что Юрия Караева в среду, 4 ноября, в Гродненском областном исполкоме представили в новой должности помощника президента, сообщает телеканал СТВ.

Напомним, то, что Лукашенко уволил Караева с должности министра внутренних дел, стало известно 29 октября. Затем экс-руководитель МВД был назначен в Гродненскую область помощником президента и инспектором.

Общаясь в Гродно с журналистами, Караев перечислил, что от него требует Лукашенко на новой должности.

- Узнать кадры, затем смотреть, как их назначают, за их работой, помогать силовому блоку в координации всех их задач, - рассказал помощник Лукашенко по Гродненщине и добавил: - Это непросто, так как у каждого есть и свои специфические особенности, и секреты. Впервые такое поручение дано помощнику главы государства, видимо. Но координация усилий необходима, в том числе с преодолением происходящих сейчас в обществе негативных последствий, наших моментов.

Уточним: назначая Караева на новую должность, Лукашенко подчеркивал, что Гродненская область - один из самых ответственных регионов страны. В том числе из-за приграничного расположения еще одной задачей нового помощника президента станет работа по противодействию угрозам извне.

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