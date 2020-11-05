Фото жуткого ДТП в Витебске: легковушка врезалась в столб, 18-летняя девушка погибла

В Витебске на оживленном проспекте легковушка врезалась в дерево и в столб. Фото: ГАИ Витебск.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Витебске поздно вечером в среду, 4 ноября. Об этом пресс-служба ГАИ Витебской области сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Известно, что ДТП случилось около 23.00 часов на Московском проспекте, недалеко от средней школы №31.

- Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево и световую колонну на разделительной полосе, - рассказали правоохранители.

В аварии погибла 18-летняя девушка, она ехала в авто в качестве пассажирки. Водитель был госпитализирован.

После столкновения легковое авто развалилось на части, погибла пассажирка. Фото: ГАИ Витебск.

По факту аварии проводится расследование, ГАИ идет очевидцев и свидетелей ДТП.

В комментариях под публикацией ГАИ высказались витебские водители. Они говорят, что причиной аварии могло быть недостаточное освещение на самом оживленном проспекте города в такое позднее время. Другие говорят: «После того, как в городе поменяли желтые фонари на белые, дороги совсем стало не видно, все сливается, особенно в непогоду». По фото опубликованным с места аварии, действительно, видно, что освещение в этой части города может быть недостаточным.

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