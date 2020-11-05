Не прошло и трех дней, а коронавирусом в мире заболели еще более миллиона человек - всего свыше 48 млн

Коронавирусом заболели более 48,4 миллиона человек по всему миру. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на 3 ноября коронавирусом в мире заболели 47,3 миллиона человек. Но не прошло и трех дней, как эта цифра увеличилась еще на миллион.

О том, что на четверг, 5 ноября, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией превысило 48,4 миллиона, сообщает ресурс worldometers.info, пользующийся официальной статистикой ВОЗ.

По этим данным, коронавиурс подтвердился с начала пандемии у 48 миллионов 438 тысяч 567 пациентов по всему миру. От вызванных COVID-19 осложнений скончалось более 1,2 миллиона человек. Полностью выздоровели свыше 34 миллионов заразившихся ковидом.

По-прежнему самая высокая заболеваемость коронавирусом фиксируется в США, Индии и Бразилии - число заболевших в этих странах составляет миллионы.

В Беларуси, по официальным данным Минздрава, число заболевших превысило 102 тысячи, а количество умерших приблизилось к тысяче человек.

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