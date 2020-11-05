Группа "J:Морс" презентовала новый альбом "Здравствуй" в телеграм-канале

Обложка нового альбома группы J:Морс

Популярная белорусская группа "J:Морс" записала новый альбом! Его премьера состоялась 5 ноября... в телеграм-канале группы.

- Естественно, записав альбом, мы хотели бы донести свои песни до максимального количества людей. Поэтому решили презентовать его в Телеграме: сегодня это мощнейший инструмент коммуникации в Беларуси. С точки зрения правил шоу-бизнеса это не самое популярное и очевидное решение и уж точно не прибыльное. Просто делимся тем, что имеем, как все мы сейчас делаем каждый день. Чтобы каждому было удобно послушать наши новые песни и с легкостью пересылать друг другу понравившиеся, - так комментирует это событие лидер "J:Морс" Владимир Пугач.

Концертную презентацию нового альбома "Здравствуй" группа J:Морс перенесла на следующий год. Концерт планируется провести уже по традиции 14 февраля.

Публикацией альбома в телеграм-канале группа выражает солидарность со СМИ, сотрудников которых задерживают во время работы на акциях протеста.

- Многие СМИ сегодня вынуждены вещать исключительно в Телеграме. А мы, как партизаны, читаем и создаем новости, снова и снова проходя через отчаяние, страх, гнев и надежду, ежедневно проживаем маленькую жизнь, - говорит Владимир Пугач.

Альбом "Здравствуй" можно скачать и послушать бесплатно. В нем 11 треков.