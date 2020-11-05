С 7 ноября Литва и Польша уходят на второй карантин. Насколько он будет жестким в этот раз?

Соседние с Беларусью Литва и Польша уходят на второй карантин из-за коронавируса. Фото: pixabay.com.

Стало известно, что минздравы Литвы и Польши приняли решения о введении второго карантина из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают местные СМИ. Ограничительный локдаун продлится минимум три недели - до 29 ноября.

Что запретят в Литве?

Группам более чем из 5 человек (кроме семей) запретят находиться в общественных местах, сообщает ресурс Delfi и менее чем в 2 метрах от других. Нельзя будет ходить без маски всем, кто старше 6 лет и не имеет медицинских противопоказаний. Еще количеством сидячих мест ограничат поездки в городском транспорте, причем сидеть можно будет только в метре друг от друга. Решается вопрос перемещения «без особых причин». На личные мероприятия, в том числе похороны, не пустят более 10 человек и все должны будут надеть маски. Вообще, встретиться одновременно cмогут только две семьи и все должны быть в масках.

Заниматься спортом без маски можно только на воздухе, но спортивные соревнования - без зрителей. Сады и начальную школу закрывать не будут, но учеников от 5-го класса и старше отправят на удаленку.

В больницах, домах соцопеки, детдомах посещения запретят (исключение сделают только для критических больных, детей до 14 и рожениц).

Большую часть услуг переориентируют на удаленку. То же рекомендуется и для религиозных общин: все службы, кроме заупокойной, дистанционно.

Хозсубъектам правительство обещает помощь при падении оборота не менее чем на 30 - 40%.

Что запретят в Польше?

Как рассказал телеканалу TVN24 премьер Польши Матеуш Моравецкий, в стране с субботы, 7 ноября, закрываются все «зрелища»: кинотеатры, театры, музеи, галереи, центры и т. д. Посещение церквей и магазинов будет ограничено. Заселяться в отели смогут только командировочные.

Все школы Польши с понедельника, 9 ноября, отправляются на дистанционку.

- Если количество инфицированных составит 70 - 75 случаев на 100 тысяч жителей страны, то в Польше будет введен национальный карантин и полный запрет на поездки, - предупредил премьер-министр Моравецкий.

Напомним, в Польше шесть крупных госкомпаний создают полевые госпитали для коронавирусных больных. А уже с 24 октября в стране действует ряд антиковидных ограничений.

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