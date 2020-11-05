Владельца и экс-редактора признанного экстремистским канала в Телеграм объявили в междгосударственный розыск

Путило и Протасевич проходят обвиняемыми сразу по нескольким уголовным делам. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео YouTube «вДудь».

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси судом 20 октября популярный телеграм-канал и его логотип были признаны экстремистскими. С этого дня перепечатка их материалов грозит административной ответственностью.

В четверг, 4 ноября, пресс-служба СК сообщила, что вынесено постановление о привлечении Степана Путилы и Романа Протасевича в качестве обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках и незаконных акциях, которые в Минске продолжаются с 9 августа 2020 года.

Следователи сообщают, что Путило и Протасевич обвиняются в организации протестов и групповых действий, нарушающих общественных порядок (статьи 293 и 342 УК РБ. - Ред.).

Еще в отношении Путилы и Протасевича возбуждено уголовное дело из-за разжигания социальной вражды по профнепригодности к «двум профессионально-социумным группам» - представителям власти и правоохранителям (ч .3 ст. 130 УК РБ. - Ред.).

- Названные лица в телеграм-каналах неоднократно призывали к протестам, блокировкам дорог, забастовкам, координировали несанкционированные акции и так далее. Данные материалы приобщены к уголовным делам, - сообщили в пресс-службе.

В СК добавили, что Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Идет следствие, ведется работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, которые содержат признанные экстремистскими материалы.

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