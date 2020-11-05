В Минске мужчину задержали за марихуану и гашишное масло

Минчанина задержали за марихуану. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Минске 2 ноября наркоконтроль задержал 44-летнего минчанина. Его подозревают в распространении наркотиков. В минской квартире у него нашли 40 г травки, на даче в Столбцовском районе - еще 2 кг марихуаны и около 230 г гашишного масла.

Как уточняет пресс-служба МВД, мужчина рассказал милиции, что собрал растение недалеко от деревни. Заготовил сырье он для собственного потребления. Однако у сотрудников наркоконтроля появились подозрения, что наркотики предназначались для распространения.

При обыске дома у минчанина нашли весы, упаковки и деньги - около 7 тысяч долларов.

- Мужчина длительное время не работает, деньги могли быть получены от реализации наркотика, - комментируют в МВД.

Также сотрудники вышли на его 53-летнего знакомого из Смолевичского района. Он выращивал дома марихуану и брал консультации у минчанина. В отношении обоих возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.