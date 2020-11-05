Попал под машину, когда шел пьяным на красный, и получил за это штраф: В Несвижском районе на трассе погиб мужчина

Из-за моросящего дождя женщина-водитель не рассмотрела в темноте лежащего человека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Трагедия произошла в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Легковой автомобиль переехал насмерть 51-летнего мужчину на рассвете на трассе в поселке Городея, что в Несвижском районе.

- Около 6.25 46-летняя водитель на «Фольксвагене Гольф» не увидела лежащего на дороге человека и совершила наезд. Погибший пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. ДТП произошло в темное время суток, видимость ухудшалась из-за моросящего дождя, - рассказали в УВД.

Как пояснили правоохранители, погибшим пешеходом оказался безработный житель Городеи. Ранее мужчина неоднократно привлекался за нарушения ПДД: появлялся пьяным на проезжей части, а в 2017-м попал под машину, когда пошел через дорогу на красный, и тоже в нетрезвом виде.

По факту аварии проводится проверка. В ГАИ обратились к гражданам: «Если вы видите на проезжей части пешехода, создающего опасность на дороге, позвоните в дежурную часть по номеру 102.

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