Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Во Дворце независимости вручают госнаграды. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 5 ноября вручает государственные награды и генеральские погоны. На церемонию во Дворец Независимости пригласили 40 человек. Это сотрудники учреждений образования, представители спорта, науки, силовых структур, предприятий агропромышленного комплекса и другие.

- Это факт общественного признания ваших заслуг - заслуг людей, чьим трудом обеспечивается повседневная жизнь страны, - комментирует вручение наград Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ о присвоении очередных воинских званий руководителям силовых ведомств. Это глава КГБ Иван Тертель, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и министр обороны Виктор Хренин. Им вручены погоны генерал-лейтенанта.