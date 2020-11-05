В Фаниполе уже сутки без отопления 11 многоэтажек и два детских сада - МЧС помогает устранять порыв

Почти сутки в Фаниполе у людей в квартирах и у детей в садике нет отопления и горячей воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что в одном из поселков Дзержинского района произошло ЧС, сообщает пресс-служба МЧС на официальном сайте.

Около 19.40 МЧС проинформировали о том, что произошел порыв на теплотрассе. Как уточняется в сводке происшествий ведомства по ЧС, на улице Якуба Коласа в Фаниполе случился порыв трубопровода теплоснабжения диаметром 273 миллиметра.

В поселке с вечера 4 ноября без отопления и горячей воды остаются 11 многоквартирных жилых домов и два детских сада. Авария устраняется. В МЧС сообщают, что неполадки должны быть ликвидированы 5 ноября.

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