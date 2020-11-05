«Мы ничто без народа, без тех, кто трудится каждый день»: Лукашенко, вручая госнаграды и погоны

Лукашенко заявил, что народ и трудовые коллективы обеспечивают благополучие и независимость Беларуси. Фото: БелТА.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 5 ноября, Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны.

На торжественной церемонии Лукашенко сказал, что в зале присутствуют не просто успешные люди, а «строители» настоящего и будущего Беларуси, пишет БелТА. Он также особо подчеркнул важность белорусского народа и трудовых коллективов, благодаря которым обеспечивается благополучие и независимость страны.

- Мы ничто без нашего народа, без тех, кто трудится каждый день на полях, фермах, фабриках, заводах, кто бдительно несет службу по обороне рубежей нашего отечества, по защите суверенитета и независимости нашей страны, - перечислил Лукашенко.

Далее он перешел к теме коронавируса и протестов, констатировав, что «некоторые характеризуют его как непростое время». Здесь Лукашенко заметил, что в Беларуси «оно никогда простым не было».

- Всегда бывает сложно, но любые сложности и проблемы - это возможности. Если тяжело, надо выдержать, правильно пройти этот путь и извлечь уроки, - пояснил Лукашенко.

Говоря об уличных протестах, которые, по словам Лукашенко, проходят в ряде белорусских городов, он сделал вывод, что из этого «надо извлекать уроки». Затем он добавил, что в протестах кроме плохого есть что-то и полезное.

- В Минске привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, - в основном они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране, поняли, что они могут потерять. И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов, - прокомментировал Лукашенко.

Резюмируя заявил, что Беларусь всегда останется такой, «какой мы ее видели и хотели видеть».

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