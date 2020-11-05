Лукашенко о закрытии границ Беларуси: Никакой политики нет. Это временно

Лукашенко сообщил, что закрытие границ Беларуси будет временным. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Беларусь с 1 ноября закрыла свои границы на въезд для иностранных граждан и теперь попасть в республику могут только отдельные категории граждан. Хотя в начале октября Лукашенко говорил, что закрывать границы из-за коронавируса, как и во время первой волны пандемии, он не будет.

В четверг, 5 ноября, на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций Александр Лукашенко прокомментировал закрытие границ со странами ЕС и Украиной. Он заявил, что в этом «нет никакой политики».

По словам Лукашенко, такое решение принималось на фоне эпидситуации в Беларуси и в соседних государствах. Также он сказал, что закрытие границ будет временным.

- Главным богатством страны являются здоровье и жизнь людей, а эпидситуация в мире сегодня развивается по одному из самых негативных сценариев. Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем, - заметил Лукашенко.

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