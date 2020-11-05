Бывший посол в Аргентине принял приглашение Латушко присоединиться к народному антикризисному управлению

Владимир Астапенко присоединился к Национальному антикризисному управлению.

Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко, который недавно объявил об уходе с дипломатической службы, присоединился к работе Национального антикризисного управления. Об этом объявили в телеграм-канале структуры.

Владимира Астапенко представили как опытного члена команды. Он был замминистра иностранных дел Беларуси, работал в МИДе начальником управления международных экономических отношениях. До назначения в Аргентину работал еще генеральным консулом в Нидерландах.

- Сейчас он закончил работу в качестве посла Республики Беларусь в Аргентине и в данный момент присоединился к работе над сферой внешней политики и торговли, - комментируют принятие Астапенко в состав Национального антикризисного управления.

Сам Астапенко записал видеообращение, в котором сообщил, что присоединиться к общественной деятельности его пригласил Павел Латушко. Также он обратился к госслужащим.

- Я не зову вас последовать моему примеру. Наверное, вы знаете о моих неудавшихся попытках уволиться по соглашению сторон. Но я призываю всех вас проявить порядочность, которая, как известно, не предполагает героизма, но предполагает неучастие в подлости. Жыве Беларусь! - заключил в своем обращении Астапенко.

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