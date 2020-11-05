«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ригу, Ларнаку, Таллиyн до 14 декабря

Сохраняется, также, приостановка рейсов во все аэропорты Российской Федерации, кроме московского «Домодедово» Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

«Белавиа» продлила приостановку полетов в столицы стран-соседей, а также кипрскую Ларнаку и венгерский Будапешт до 14 декабря, сообщает сайт компании-перевозчика. Напомним, в конце сентября «Белавиа» приостанавливала выполнение рейсов в Ларнаку и Ригу. Чуть позже были восстановлены рейсы в столицу РФ.

В частности, там говорится, что из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по таким направлениям, как: Рига, Ларнака, Таллинн - до 14 декабря, Алматы - до 27 марта следующего года, Будапешт также до этой даты, за исключением 8 ноября, Ашгабад - до 1 января следующего года, во все аэропорты Грузии, кроме Тбилиси, до 30 ноября.

Сохраняется также приостановка рейсов во все аэропорты Российской Федерации, кроме московского «Домодедово».

Чтобы вернуть потраченные на билеты деньги или поменять дату вылета на рейсы, которые отменили, нужно до 30 марта 2021 года обратиться в кассы представительства авиакомпании либо в службу поддержки.

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