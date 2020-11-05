Погибший в шахте «Беларуськалия» рабочий проверял оборудование

В Солигорске погиб шахтер. Фото: Следственный комитет

Следственный комитет проводит проверку по факту несчастного случая на производстве на ОАО «Беларуськалий». Как стало известно 4 ноября, в шахте на глубине более 600 метров без признаков жизни обнаружили 38-летнего горнорабочего.

Следственный комитет уточняет, что мужчина проверял датчик забойного конвейера в шахте рудника, когда получил травму. Причины и обстоятельства получения травмы уточняются.

Напомним, 28 октября серьезную травму в шахте Солигорска получил еще один рабочий. Мужчина попал в реанимацию с травмой глаза.