В Беларуси создают региональные штабы из-за COVID-19. За Минск отвечают Кочанова и Пиневич

Совещание по коронавирусу у Лукашенко. Фото: president.gov.by

На совещании во Дворце Независимости Александр Лукашенко поставил задачу организовать в регионах штабы по реагированию на ситуацию с коронавирусом. И назначил представителей этих штабов в областных городах и Минске.

- Не оставляйте людей один на один с потоком информационной неправды и заблуждений. Обеспечьте постоянную связь с населением через средства массовой информации по эпидемической ситуации в стране и принимаемым мерам. Отвечайте на вопросы, которые поднимают люди на местах, вплоть до прямых встреч с ними, - такое наставление дал Лукашенко штабам.

За Минск отвечает Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, а также и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Брестскую и Гродненскую области будет курировать бывший министр здравоохранения и нынешний губернатор Гродненщины Владимир Караник. Кроме него в штабе будут работать главврач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий и ректор Гродненского медуниверситета Елена Кроткова.

В Витебской области в штаб назначены Анатолий Щастный - ректор Витебского медуниверситета, Валерий Семенов - завкафедрой инфекционных болезней и Татьяна Ковалева - главврач областной клинической больницы.

Отслеживать ситуацию с ковидом на Гомельщине будет один Игорь Стома - ректор Гомельского медуниверситета.

В Могилевской области за главного поставили заслуженного врача Беларуси Олега Суконко и замглавврача инфекционки Ирину Бас.

В Минской области в штаб включили помощника президента Александра Косинца, главного санитарного врача Александра Тарасенко, профессора кафедры инфекционных болезней БГМУ Дмитрия Данилова. К ним же примкнет главврач президентского медцентра Ирина Абельская.