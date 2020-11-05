Видеофакт. «Воровские разборки» в Орше. МВД раскрыло особо злостное хулиганство

Следователями дана правовая оценка действиям всех фигурантов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2 апреля, вечером, в оршанском игровом клубе «Венеция» группа молодых людей напала на 37-летнего местного жителя. Его избили и порезали. В МВД сообщили, что задержать подозреваемых, как говорится, по горячим следам милиции не удалось. Но после того, как появилась информация о причастности к этому преступлению «вора в законе» по прозвищу «Муму», дело перешло к оперативникам ГУБОПиК МВД.

Им удалось выяснить, что потерпевший – это смотрящий за Оршей по кличке «Морозик», а совершённое на него нападение на него – попытка криминалитета переделки сфер влияния и усиления своих позиций среди остального криминального мира.

4 ноября, в уже в Слуцке при помощи силовой поддержки СОБРа МВД был задержан 46-летний «Муму». Позже были установлены и остальные трое соучастников. Среди них оказался 40-летний минчанин, который скрывался за границей и находился в розыске за уклонение от превентивного надзора.

Следователями дана правовая оценка действиям всех фигурантов. На данный момент они признаны подозреваемыми по уголовным делам, которые были возбуждены ранее по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжких телесных повреждений. Криминальный авторитет заключён под стражу. Видео преступления, захват авторитета «Муму» и комментарии сотрудника смотрите ниже на видео.

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Силовиками дана правовая оценка деятельности задержанного. Возбуждено уголовное дело за насилие, примененное к сотруднику ОВД (подробности).

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А еще перед своей акцией протеста он выпивал (подробности).