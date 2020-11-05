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Российскую вакцину от коронавируса хотят производить на "Белмедпрепаратах"

Для этого готовятся документы
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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В Беларуси могут делать вакцину от коронавируса.

В Беларуси могут делать вакцину от коронавируса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российскую вакцину от коронавируса могут производить в Беларуси на предприятии "Белмедпрепараты". Об этом сообщил замминистра здравоохранения Борис Андросюк.

- Мы уже практически согласовали с российскими коллегами новый проект - производство российской вакцины от коронавируса. Оно может быть налажено на РУП "Белмедпрепараты". Сейчас специалисты ведут отработку документов по передаче трансфера технологий, - цитирует Минздрав слова замминистра. Детали проекта обсуждаются. Специалисты будут договариваться по поводу того, какая конкретно вакцина будет производиться и по какой технологии.

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