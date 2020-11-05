Российскую вакцину от коронавируса хотят производить на "Белмедпрепаратах"

В Беларуси могут делать вакцину от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российскую вакцину от коронавируса могут производить в Беларуси на предприятии "Белмедпрепараты". Об этом сообщил замминистра здравоохранения Борис Андросюк.

- Мы уже практически согласовали с российскими коллегами новый проект - производство российской вакцины от коронавируса. Оно может быть налажено на РУП "Белмедпрепараты". Сейчас специалисты ведут отработку документов по передаче трансфера технологий, - цитирует Минздрав слова замминистра. Детали проекта обсуждаются. Специалисты будут договариваться по поводу того, какая конкретно вакцина будет производиться и по какой технологии.