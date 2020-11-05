Лукашенко - белорусским врачам : Уехал в Польшу - назад не вернешься

Лукашенко заявил, что в Беларуси лишних врачей нет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Александр Лукашенко прокомментировал заявление польского Минздрава по поводу того, что Польше не хватает врачей для борьбы с ковидом. Напомним, на днях Польша заявила, что организовывает временные госпитали, для работы в которых не хватает около 1000 врачей. Чтобы восполнить нехватку, страна планирует привлекать специалистов из Украины и Беларуси.

- Вот и вся сказка о красивой жизни. В этой связи хочу предупредить. Лишних врачей у нас нет, нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства. Всех надо ставить на место, - сказал Александр Лукашенко на совещании 5 ноября по поводу мер профилактики коронавируса.

Польша готова предоставлять врачам из Беларуси поблажку - упрощенную систему подтверждения диплома об образовании. Больше всего соседней стране не хватает анестезиологов и врачей экстренной медицины.

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