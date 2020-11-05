Лукашенко: Беларусь останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли

«Мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой. Такой мы её видели и хотим видеть», - подчеркнул Лукашенко. Скрин видео: t.me/pul_1

5 ноября на вручении госнаград Александр Лукашенко с бокалом в руке рассказал присутствующим, что думает о протестующих, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

- Плохо, когда на мирные тихие уютные улицы наших городов, особенно нашей столицы, в нарушение законов и порядка выходят разного рода люди. - говорит Лукашенко. - Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки и у каждого события. Есть две стороны медали, как говорится. Я сказал, что плохо, но в этом есть что-то полезное. Я уже говорил: наконец-то не вы, здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам… Шикарным. В основном они там, на улице, - жестом указал президент куда-то вниз. - зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и нашей стране, наконец-то поняли, что они могут потерять. И люди уже говорят: А не-ет! Мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой. Такой мы ее видели и хотим видеть. Она останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли, - обратился он к присутствующим.