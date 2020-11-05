В Минске за наркотические грибы, амфетамин и марихуану осудили бывших работников прокуратуры

Прокуроров в Минске судили за наркотики. Фото использовано для иллюстрации. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Минске судили двух бывших работников прокуратуры по статье 328 УК РБ. Согласно материалам дела, один из них собирал галлюциногенные грибы, второй покупал для себя и коллеги марихуану и амфетамин.

Как уточняет пресс-служба Минского городского суда, один из бывших прокуроров собирал в Витебской области гриб «Псилоциба навозная». Гриб он высушивал и употреблял. У него дома изъяли 0,38 граммов наркотического вещества из гриба.

Второй обвиняемый купил для себя и коллеги амфетамин и марихуану. Часть употребили, часть оставалась в автомобиле.

В деле есть еще и третий обвиняемый, рабочий одного из предприятий Минска. Он выращивал коноплю и сбывал прокурорам.

В итоге бывшим сотрудникам прокуратуры суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Год скостили по амнистии.