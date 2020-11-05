В Минске отделения «Белпочты» временно не работают по техническим причинам

По техническим причинам отделения сейчас не работают. Есть вопросы, произошел какой-то сбой. Сейчас все устраняется. Надеемся, что в ближайшее время все решим", – подтвердили информацию в пресс-службе предприятия Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

5 ноября, в Минске, временно не работают по техническим причинам отделения «Белпочты», об этом БелТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Сайт «Белпочты» также не работает, а граждане сообщают, что во всех отделениях Минска из-за технических проблем не обслуживаются клиенты.

В последнее время некоторые сайты различных организаций, структур, ведомств и предприятий подвергались хакерским атакам от так называемых «кибер-партизан». В числе атакованных становились сайты таких организаций, как МВД, Белорусские лотереи, Нацбанк, Белтелерадиокомпания, Белорусская торгово-промышленная палата, сайт Академии МВД, страница Управления делами президента и прочие. Позже стало известно, что за этими хакерскими атаками сайтов стоит группировка под названием XDSpy.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Банковская и платежная системы Беларуси хорошо защищены от возможных хакерских атак». Нацбанк ответил на угрозы «Киберпартизан»

«У Национального банка есть центр реагирования на компьютерные угрозы, который занимается соответствующими вопросами», - сказали в банке (подробности).