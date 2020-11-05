В Минске пьяный мотоциклист въехал в легковушку

В Минске пьяный мотоциклист попал в ДТП на Партизанском проспекте. Фото: ГАИ

Авария произошла 5 ноября в Минске на Партизанском проспекте. По предварительной информации, 41-летний мотоциклист на Suzuki двигался со стороны улицы Кошевого в направлении Аранской. По информации ГАИ УВД Мингорисполкома, мужчина неправильно выбрал дистанцию и врезался в попутном направлении в автомобиль «Рено», который остановился на светофоре.

Мотоциклист при этом имел признаки алкогольного опьянения. СОтрудники ГАИ доставили его на медосвидетельствование. В ДТП никто не пострадал.

Также ГАИ Минска информирует, что с 6 по 9 ноября в столице будут проводиться рейды, цель которых - выявление пьяных водителей.