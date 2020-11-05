Минск занял 90-е место из 100 в рейтинге городов мира, предназначенных для жизни и работы

Минск занял 90-ое место из 100 городов, предназначенных для жизни и работы Фото: Инна КОРСАК

Минск занял 90-е место из 100 в рейтинге 2021 World’s Best Cities, которые предназначены для жизни и работы. Данный рейтинг составляеь консалтинговая фирма «Resonance Consultancy». Об этом сообщает издание aif.by.

В своем исследовании консалтинговая компания называет Минск «городовм коммунистической эпохи», который на данный момент борется за свою свободу. В описании также упоминают коронавирус, акции протеста, которые начались сразу послед президентских выборов, состоявшихся 9 августа, а также насилие со стороны силовиков в отношении мирных граждан.

Авторы данного рейтинга также напоминают о том, что Минск был восстановлен после Великой Отечественной войны. И добавляют, что, собственно, с тех пор мало что изменилось.

Рядом с Минском в рейтинге разместились Перт (89-ое место), Бухарест (91-ое место). А вот в пятерке лидеров оказались Москва, Париж, Нью-Йорк, Лондон и Токио.

При составлении данного рейтинга его авторы обращали свое внимание на благоустройство, инфраструктуры, погоду, парки, места для активного отдыха, рейтинг вузов, уровень экономического развития, ситуацию с коронавирусом, уровень суицида, развлечения и другое.

К слову, стоит напомнить о том, что в 2019 году Минск в данном рейтинге находился на 131-ом месте. За год можно заметить, что белорусской столице удалось прибавить сразу 41 позицию. Но важно отметить и тот факт, что в рейтинге, который проводился в 2020 году, было представлено лишь 100 городов.

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Также в столице откроют ясли-сад, 7 школьных стадионов, 2 спортивные площадки, водный объект, общежитие и новый корпус онкодиспансера. (подробности)