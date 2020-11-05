Лукашенко о тестировании на коронавирус: Некоторые умники закупили какое-то оборудование и психоз в обществе создают

Лукашенко заявил, что необходимо отстроить систему тестирования на коронавирус. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 5 ноября, провел совещание о мерах противодействия различным вирусным инфекциям. На встрече он затронул и вопрос о создании системы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает БелТА.

- Когда будете вырабатывать систему тестирования на коронавирус, то это тестирование должно в лабораториях проводиться, которые определит Министерство здравоохранения. Особенно, что касается Минска. Наталья Кочанова, только в тех лабораториях все будет проводиться, которые определите вы, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что «умники некоторые уже успели оборудование закупить и с людей начали драть шкуру».

- Да, есть у нас умники, которые оборудование какое-то закупили, с людей шкуру драть начали и психоз в обществе создают. И люди же бегут в эти лаборатории. А стоимость одного теста на коронавирус доходит до 300 рублей. Если вдруг кто-то хочет помощь из частных организаций государству, то, пожалуйста, делайте все на государственных условиях. У вас есть вот эта неделя. Даю время до понедельника, чтобы нормальную систему отстроить, - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко на совещании 5 ноября ответил на заявление польского Министерства здравоохранения, в котором говорилось о нехватке враче по борьбе с коронавирусом. Лукашенко заявил, что лишних врачей в Беларуси нет, а те, кто уедут за границу, могут назад не возвращаться.