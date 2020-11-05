В Минске вновь заработали почтовые отделения, которые были закрыты по техническим причинам

В "Белпочте" рассказали, что отделения снова работают в штатном режиме. Фото: группа "Белпочты" вконтакте

В Минске вновь заработали в штатном режиме почтовые отделения, которые были закрыты по техническим причинам. Об этом сообщает БелТА.

- Восстановлена работа почтовых отделений. Все они уже принимают платежи, - отметили в «Белпочте».

При этом в организации добавили, что сайт «Белпочты» по-прежнему недоступен, но по имеющейся информации специалистов, уже в самое ближайшее время будет восстановлена его работа.

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