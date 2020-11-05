Лукашенко: Мы сами должны лечить своих людей от коронавируса, и не рассчитывать на помощь из-за границы

Лукашенко заявил, что в Беларуси сами должны людей лечить от коронавируса, и не рассчитывать на зарубежную помощь

Александр Лукашенко 5 ноября, в четверг, провел совещание, на котором обсуждались принимаемые меры противодействия распространению вирусных инфекций. На встрече он завил о том, что не стоит рассчитывать на зарубежную помощь, а нужно самим лечить людей с COVID-19. Об этом сообщает БелТА.

- Призываю к тому, что мы сами должны лечить людей своих. Но нужно не забывать и о том, что один день лечения больного с коронавирусной инфекцией стоит от 90 до 220 рублей. И это один день! Это огромные деньги. Я позвал на встречу губернаторов для того, чтобы они контролировали и считали деньги. Помните, что лишних денежных средств в Беларуси нет, - заявил Лукашенко.

Он напомнил и о том, что еще в те времена, когда министром здравоохранения был Владимир Караник, из-за границы обещали помощь Беларуси в 50 или 150 миллионов.

- Да, нам же обещали из-за границы во времена Владимира Караника помощь подкинуть на лечение больных с COVID-19. То ли 50 миллионов, то ли 150. Уже не помню. Они правда говорили, что будут гражданское общество лечить. Но заявляю, не вылечат они нас. Мы просто нужно бардак и мятеж в Беларуси создать. И не революцию, а переворот. Не надо на них рассчитывать, - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что на совещании 5 ноября Александр Лукашенко поручил создать систему тестирования на коронавирус. В частных медцентрах «умники напокупали какого-то оборудования и психоз в обществе создают».

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