«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией»: кинофестиваль «Лiстапад» отменен

Международный кинофестиваль "Лiстапад" не состоится Фото: Инна КОРСАК

Стало известно, XXVII Минский международный кинофестиваль «Лістапад» отменили. Причина – коронавирус. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства культуры.

- Организационным комитетом международного кинофестиваля «Лiстапад» было принято отметить его проведение из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, - написано в сообщении.

Денежные средства, которые были потрачены на билеты, будут возмещены. О том, как их можно будет вернуть, сообщат чуть позже.

Напомним, что международный кинофестиваль «Лiстапад» должен был пройти с 6 по 13 ноября.

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