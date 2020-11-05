В Госпогранкомитете призвали белорусов воздержаться от необоснованных поездок за границу

В ГПК призвали воздержаться от поездок за границу Фото: Оксана БРОВАЧ

В Государственном пограничном комитете призвали белорусов отказаться от необоснованных поездок за границу в данный период. Об этом сообщает БелТА.

- На данный момент в Беларуси предпринимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется предотвращению завоза COVI-19 из тех стран, в которых, за последний период, наблюдается рост заболеваемости. Мы призываем белорусов, а также тех иностранцев, которые проживают в нашей стране, отказаться от поездок за границу, - отметили в ведомстве.

В ГПК также напомнили о том, что при въезде на территорию Польши, Литвы и Украины обязательно самоизоляция в течение 14 суток. Что касается Беларуси, в ведомстве сообщили, что при возвращении из-за границы белорусы вынуждены будут 10 дней провести на карантине.

- Тем же граждане Беларуси, которые на данный момент находятся за границей, мы рекомендуем воздержаться от поездок через границы без острой необходимости до истечения сроков ограничительных мероприятий, которые направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, - добавили в Госпогранкомитете.

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