МИД Великобритании призвал провести новые честные президентские выборы в Беларуси

Великобритания призвала Беларусь провести новые президентские выборы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство иностранных дел Великобритании призывает провести новые президентские выборы в Беларуси. Данная информация была опубликована на сайте ведомтсва.

- Великобритания была обеспокоена проведением президентской кампании в Беларуси еще с самого ее начала. Те события, которые произошли после 9 августа, были ужасающими. Мы призываем Беларусь к проведению новых честных президентских выборов. Также, необходимо привлечь к ответственности тех, кто был причастен к насилию над мирными протестующими и фальсификации выборов, - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Напомним, что 29 сентября власти Великобритании и Канады ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также шести белорусских чиновников.

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Евросоюз 4 ноября предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников, а также Лукашенко.

Уже в ближайшие дни данное решение будет утверждено. (подробности)