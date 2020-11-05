«Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте»: Несмотря на требование президента, в квартиру Багинской все равно пришли силовики

В квартиру Нины Багинской пришли силовики Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг, 5 ноября, стало известно о том, что в квартиру активистки Нины Багинской пришли силовики. Об этом сообщили правозащитники центра «Вясна», который лишен регистрации.

По информации правозащитников, в квартиру Багинской, как только узнала о произошедшем, выехала ее дочь.

Чуть позже в телеграм-канале «Радыё Свабода», сообщили, что в квартиру активистки пришли люди без опознавательных знаков. Причина – проведения следственного эксперимента. Как сказали люди, которые вошли в квартиру, это связано с внучкой Багинской, которая проживает вместе с ней.

- Соседи Багинской рассказали, что активистка сразу же вызвала милицию. После этого к квартире женщины подошли еще десять человек в черной форме. Один из них заявил о том, что Багинская ударила его табуреткой, - написано в телеграм-канале.

По информации издания, во дворе дома, где проживает активистка, ходят силовики.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила порталу tut.by, что не располагает информацией, которая касается Нины Багинской.

По информации «Вясны», обыск в квартире Багинской, проведенный в рамках уголовного дела, по которому проходит ее внучка, завершился. Из квартиры ничего не забрали. Сама Багинская осталась в квартире, ее не задержали.

Напомним, что 20 октября Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений заострил свое внимание на активистке Нине Багинской. Он призвал не забирать ее с улиц: «если Багинскую забрать, оппозиции в стране не будет».

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