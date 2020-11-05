В ОБСЕ заявили о том, что они располагают неопровержимыми доказательствами фальсификации выборов в Беларуси

В ОБСЕ заявили, что они располагают неопровержимыми доказательствами фальсификации выборов в Беларуси. Фото: ТАСС

В ОБСЕ в четверг, 5 ноября, заявили о том, что они располагают неопровержимыми доказательствами фальсификации выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Об этом говорится в докладе, который был представлен на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- В качестве общего вывода хотелось бы заявить о том, что мы располагаем неопровержимыми доказательствами фальсификации выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. Также, мы заявляем о том, что белорусские силовики в ответ на мирные акции протеста, применяли силу, чем нарушали права человека, - написано в докладе, который содержит 58 страниц.

- Если говорить о фальсификации выборов, то они прошли с очевидными недостатками, которые не смогли ответить требованиям, установленным на основе предыдущих выборов, - сообщается в докладе.

В документе также отметили и тот факт, что в Беларуси СМИ и журналисты подвергаются нападкам.

- Мы хотели бы напомнить, что свобода СМИ и безопасность журналистов подвергаются нападкам. Нарушение прав человека и выборы связаны друг с другом. Без демократических реформ нельзя ожидать, что необходимые правовые реформы смогут дать желаемый эффект, - говорится в докладе.

ОБСЕ порекомендовали Минску обеспечить безопасность журналистов, прекратить преследования тех, кто исполняет свои обязанности, изымать оборудование, повреждать его. Также, прекратить ограничивать доступ в интернет, блокировку сайтов и прочее.

- Мы призываем страны не признавать выборы в Беларуси. Необходимо попытаться добиться проведения новых президентских выборов, - добавил один из докладчиков.