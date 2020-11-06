Энергетика, транспорт и коронавирус: Стало известно, о чем Мишустин говорили с Головченко

Мишустин и Головченко провели очередные переговоры. Фото: БелТА.
Разговор глав правительств России и Беларуси состоялся в четверг, 5 ноября, проинформировала пресс-служба правительства России.
По телефону российский и белорусский премьеры обсудили сразу несколько важнейших тем.
- Премьер-министрами обсуждались актуальные вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству. В том числе и вопросы энергетики, промышленности, а также транспортной инфраструктуры, - прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, Мишустин и Головченко в переговорах проговорили и вопросы противодействия распространению COVID-19.