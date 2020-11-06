Госпогранкомитет - белорусам, которые находятся в других странах: Рекомендуем не ездить через границу до конца ограничений

В Госпогранкомитете белорусам порекомендовали никуда не ездить "без острой необходимости". Фото: Оксана БРОВАЧ

С 1 ноября Беларусь закрыла свои границы с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. С 7 ноября на второй карантин уходят и некоторые соседние страны. В связи с этим определенные рекомендации и напоминания опубликовала пресс-служба Государственного погранкомитета в официальном телеграм-аккаунте.

- Гражданам, которые находятся за пределами Беларуси, рекомендуем воздержаться от любых необоснованных поездок через границу без острой необходимости до конца сроков ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, - проинформировали в ГПК.

В Погранкомитете уточнили, что на данный момент особое внимание служб направлено на предотвращение завоза COVID-19 из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

- Также рекомендуем гражданам и иностранцам, постоянно проживающим в Беларуси, отказаться от зарубежных поездок. Особенно в сопредельные страны - из-за прогнозируемого закрытия ими своих границ. Напомним, Литва прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин до 29 ноября минимум, - констатировали в пресс-службе.

Еще в ГПК напомнили о сроках самоизоляции. В Польше, Украине и Латвию при въезде обязательна 14-дневная самоизоляция. Такие же ограничения действуют и при возвращении в Беларусь, но длятся чуть меньше - 10 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о закрытии границ Беларуси: Никакой политики нет. Это временно.

Он подчеркнул, что решение принималось на фоне неблагоприятной эпидситуации (подробности).

Что известно о правилах второго карантина, на который Литва и Польша уходят с 7 ноября?

Из-за второй волны пандемии коронавируса страны-соседки минимум на 3 недели вводят новые карантинные ограничения (подробности).

Лукашенко - белорусским врачам: Уехал в Польшу - назад не вернешься.

Александр Лукашенко ответил на инициативу Польши пригласить к себе врачей из нашей страны. Там сражаются с коронавирусом (подробности).