Лукашенко поздравил белорусов с 7 октября: Наша сила в историческом опыте

Лукашенко рассказал под знаком каких общечеловеческих ценностей совершилась Октябрьская революция и пожелал белорусам мудрости и взаимопонимания. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В преддверии 7 ноября, Дня Октябрьской революции, пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала его поздравление белорусам, пишет БелТА. Вот что говорится в поздравительном тексте.

По словам Лукашенко, национальное возрождение народов и социальное равенство - это важнейшие общечеловеческие ценности, под знаком которых совершилась Октябрьская революция.

- Впервые наша страна появилась на карте мира как политический субъект (во время Октябрьской революции. - Ред.), а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации - народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность, - заявил Лукашенко.

Затем право на государственность белорусский народ отстаивал в годы Великой Отечественной войны. По словам Лукашенко, белорусы и сегодня продолжают это право защищать:

- Преодолев геополитический раскол 90-х, выдержав кризисы в экономике, отражая вызовы агрессивного внешнего давления, - перечислил Лукашенко.

Далее он заявил, что, по его убеждению, сила белорусов - в историческом опыте, научившем их оберегать своих главнейшие достижения: безопасность, мир и согласие в обществе.

- В этот памятный день желаю всем гражданам нашей Беларуси мудрости, взаимопонимания и бережного отношения к прошлому, подарившему нам будущее, - заключил Лукашенко.

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