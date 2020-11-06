В Гомеле таксисты за деньги поставляли своим пассажирам еще и проституток

Каждый таксист имел список женщин легкого поведения и время от времени предлагал их услуги пассажирам. Фото: pixabay.com.

Подробности незаконной деятельности сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Среди таксистов Гомеля правоохранители выявили нескольких водителей, оказывающих «широкий спектр услуг». Так, в незаконной деятельности подозревается 28-летний таксист, который днем работал в увеселительном заведении, а ночью - на такси. В записной книжке молодого гомельчанина были имена семи девушек легкого поведения, их услуги он предлагал своим пассажирам. После сводничества часть заработанных проституткой денег он забирал себе. В 2019 году мужчину осудили на 6 лет колонии усиленного режима.

Аналогичной деятельностью занимался и его 31-летний коллега. У этого таксиста также был свой список женщин на ночь для пассажиров. Но если оказывалось, что все они заняты, он заходил в соцсети и оперативно находил для клиента девушку на ночь на сайте знакомств. Предприимчивого таксиста приговорили к 5 годам колонии усиленного режима.

Летом 2020 года на аналогичной деятельности попался еще один таксист-гомельчанин. Многодетный отец стал фигурантом уголовного дела за аналогичное преступление, его осудили на 6 лет.

Не так давно в Гомеле задержали 38-летнего таксиста. Мужчина с 2018 года, работая в такси, поставлял пассажирам проституток, помогал арендовать квартиру на сутки, забронировать сауну, если надо, привозил туда еду и алкоголь.

- Все деньги с таких «мероприятий» доставались организатору, жрицам любви он платил по остаточному принципу. В отношении гомельчанина возбуждено пять уголовных дел, - прокомментировали в пресс-службе.

На Гомельщине с 2018 года сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми выявили не менее 30 фактов использования занятия проституцией. С начала 2020-го возбуждено свыше 20 уголовных дел в отношении гомельчан, наживавшихся за счет путан.