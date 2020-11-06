СК сообщил, что задержанные за взлом компьютерной системы Мингорисполкома хакеры еще и воинствующие активисты на митингах

При обыске у задержанных хакеров нашли бронежилет и оружие с патронами. Фото: СК.

О том, что были задержаны подозреваемые во взломе компьютерной системы Минского горисполкома, сообщила пресс-служба СК.

Как рассказали в СК, взлом системы 34-летний мужчина с неустановленными лицами совершил ночью 3 ноября. В Мингорисполком они попали через технический этаж и там, с помощью компьютерной техники осуществили несанкционированный доступ в компьютерную сеть исполкома. Хакера задержали на месте преступления, в его мобильнике наши переписки, подтверждавшие его участие в протестных акциях, которые продолжаются в Минске с 9 августа.

Позже оперативники вышли на его знакомого, 34-летнего минчанина, также причастного к взлому компьютерной сети исполкома Минска.

Милиция задержала мужчин проникших в компьютерную систему Мингорисполкома. Фото: СК.

- Во время обыска дома у подозреваемого обнаружены вещдоки его противоправной деятельности. А именно, огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке, - рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по 342 и 349 статьям УК Беларуси.

Идет следствие.

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