Золотовалютные резервы Беларуси выросли и составили 7,5 млрд долларов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Золотовалютные резервы Беларуси по данным на 1 ноября выросли и составили примерно 7,5 млрд долларов США, заявили 6 ноября в Национальном банке. Там уточнили, что по предварительным данным, международные резервные активы страны составили 7 млрд 485 млн 6 тыс. долларов в эквиваленте.

На протяжении октября золотовалютные резервы Беларуси повысились на 164,2 млн долларов - это 2,2%. В Нацбанке напомнили, что в сентябре ЗВР снижались на 136,4 млн долларов - это 1,8%.

По данным Нацбанка, ЗВР страны выросли благодаря тому, что правительство привлекло внешний займ. Также этому способствовало приобретение Нацбанком валюты на торгах белорусской биржи.

В то же время в октября правительство республики исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте, выплатив около 222 млн долларов. Как отметили в Нацбанке, размер ЗВР на 1 января 2021 года запланирован в сумме не менее 7,3 млрд долларов.

Напомним, в начале 2020 года золотовалютные резервы страны побили все предыдущие рекорды, составив без малого 9,4 миллиарда долларов в эквиваленте.