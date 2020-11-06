В небольшом райцентре Минской области построят котельную более чем за $1,2 миллиона

На новую котельную в Крупках Минэнерго выделит деньги из внебюджетного фонда на безвозвратной основе. Фотоиллюстрация: sb.by.

О том, что из внебюджетного инвестиционного фонда Министерства энергетики выделят крупную сумму на строительство новой котельной в Крупках, райцентре на Минщине, сообщает БелТА.

Уточняется, что только из инвестфонда Минэнерго на стройку направят 3,24 миллиона белорусский рублей (более 1,2 миллиона долларов США - Ред.). Средства поступят еще в 2020-ом году на безвозвратной основе. Дополнительное финансирование будет осуществлено также и из других источников.

Построить в Крупках, райцентре с населением менее 9 тысяч жителей, собираются комбинированную котельную. Она будет работать на местном топливе и на природном газе. Мощность новой котельной «Амкодор-Можа» составит 7 мегаватт (МВт).

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