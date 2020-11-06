Лукашенко, открывая новые станции метро в Минске: Нам надо еще одну атомную станцию построить

Лукашенко торжественно открыл станции новой третьей ветки минского метро. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром в пятницу, 6 ноября, Александр Лукашенко открывает в Минске станции новой третьей линии подземки. Торжественную церемонию открытия новой ветки минского метрополитена проводят на «Ковальской Слободе» - новой станции. В президентской пресс-службе уточнили, что на мероприятие пригласили также метростроевцев и работников метрополитена.

А в Telegram-канале «Пул Первого» сообщили, что в день открытия третьей ветки подарок вручили и Александру Лукашенко. Это именной президентский проездной. В метро Лукашенко спустился с помощью карточки на 20 поездок.

В подарок Лукашенко вручили именной проездной на метро. Фото: Telegram "Пул Первого".

На торжественной церемонии Лукашенко рассказал о будущих глобальных реконструкциях и стройках в Беларуси, сообщает sb.by.

Так, по словам Лукашенко, он видит дальнейшую перспективу развития метрополитена в строительстве наземного метро. Но добавил, что в порядок нужно приводить и трамвайные пути, так как «это будущее». Здесь говоря, о транспортных перспективах, Лукашенко заметил, что будущее всего транспорта - «за электричеством». И со вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС вопрос станет наиболее актуально.

- Чтобы уйти от зависимости от углеводородов, нам надо еще одну атомную станцию построить, - заявил Лукашенко.

Таким образом, планы на строительство второй АЭС в Беларуси, стали ответом Лукашенко на критику и предположения о том, что после запуска БелАЭС, в Беларуси не найдется применения атомной энергии.

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