Белорусы купили валюты на 1,64 млрд долларов больше, чем продали Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За десять месяцев 2020 года в Беларуси население купило иностранной валюты на 1,64 млрд долларов в эквиваленте больше, чем продало. За январь - октябрь физлица приобрели наличной и безналичной валюты на 8 млрд 403,8 млн долларов в эквиваленте, а продали - 6 млрд 763,9 млн долларов.

Об этом со ссылкой на статистические данные Национального банка Беларуси пишет БелТА.

Что касается юридических лиц, то субъекты хозяйствования - резиденты страны - тоже купили иностранной валюты больше, чем продали. Приобрели 19 млрд 245,4 млн долларов в эквиваленте, продали - 18 млрд 127,9 млн долларов. Чистая покупка составила 1 млрд 117,4 млн долларов.

Лишь нерезиденты республики купили валюты меньше, чем продали. Ими приобретено 227,9 млн долларов в эквиваленте, а продано 711,4 млн долларов. Чистая продажа в данном случае составила 483,5 млн долларов.

Напомним, золотовалютные резервы Беларуси выросли и составили 7,5 млрд долларов.