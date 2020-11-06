Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси

6 ноября Лукашенко заявил, что подписал указ о повышении пенсий. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что уже подписан указ о повышении пенсий в Беларуси, Александр Лукашенко рассказал 6 ноября на торжественной церемонии открытия третьей ветки минского метрополитена, сообщает БелТА.

Анонсируя повышение пенсий, Лукашенко заявил, что соответствующий указ был подписан им еще накануне, в четверг, 5 ноября. Он добавил, что главная цель повышения - помощь для пенсионеров и ветеранов.

- Обязательно нужно помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - подчеркнул Лукашенко.

В процентном или денежном выражении Лукашенко не стал уточнять, на сколько повысятся пенсии в Беларуси. Только добавил, что указ принимался с целью повысить «хоть немножко». Главным образом, чтобы реальные пенсии не упали.

- Пенсионеры - это святое, и их необходимо поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно, - резюмировал Лукашенко.

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