Брестчанину дали год «химии» за то, что сорвал государственный флаг

Брестчанина осудили за надругательство над флагом

По уголовной статье за надругательство над государственным флагом судили 22-летнего Илью Смольского.

Парень дернул за флаг на здании хореографической школы на Советской. Сломалось древко, флаг упал на землю. Это гособвинение расценило как надругательство над флагом. Решение по делу 6 ноября вынес судья суда Ленинского района Бреста Андрей Грушко: один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

- Все граждане обязаны уважительно относиться к государственным символам Республики Беларусь. При этом под надругательством понимается оскорбительное издевательство, а также кощунство по отношению к государственным символам, - так в суде объясняла суть обвинения прокурор.