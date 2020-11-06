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Брестчанину дали год «химии» за то, что сорвал государственный флаг

Он в суде пояснил, что сделал это по глупости
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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Брестчанина осудили за надругательство над флагом

Брестчанина осудили за надругательство над флагом

По уголовной статье за надругательство над государственным флагом судили 22-летнего Илью Смольского.

Парень дернул за флаг на здании хореографической школы на Советской. Сломалось древко, флаг упал на землю. Это гособвинение расценило как надругательство над флагом. Решение по делу 6 ноября вынес судья суда Ленинского района Бреста Андрей Грушко: один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

- Все граждане обязаны уважительно относиться к государственным символам Республики Беларусь. При этом под надругательством понимается оскорбительное издевательство, а также кощунство по отношению к государственным символам, - так в суде объясняла суть обвинения прокурор.

Брест: происшествия