Лукашенко метростроевцам: Ничто не остановило вас - ни пандемия, ни призывы к забастовкам

Лукашенко о будущем в Беларуси: Жизнь, как современные составы по новой линии метро, пойдет дальше. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 6 ноября, Александр Лукашенко торжественно открыл третью ветку минского метро. На церемонии он заявил, что за электротранспортом будущее и в Беларуси необходимо строить вторую АЭС.

Лукашенко назвал открытие четырех новых станций долгожданным проектом, пишет sb.by. И, выражая благодарность метростроевцам, заметил, что в сложный 2020 год от проекта их не отвлекли ни пандемия коронавируса, ни поствыборная ситуация в стране.

- Ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам, потому что вы были заняты делом. Как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда. Даже если кому-то этого не хочется, - заявил Лукашенко.

И добавил, что запуск первой очереди новой линии метро является показателем социальной и политической устойчивости Беларуси. Затем заметил, что трудолюбивых и порядочных людей в Беларуси большинство.

- Уже увидели лицо Майдана во всей красе, сделали выводы и призывают навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности и эволюционного развития, - прокомментировал Лукашенко.

И, подводя итог, поэтично заключил, мол, жизнь в Беларуси, как современные составы по новой линии метро, пойдет дальше - к новым целям.

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