17 станций на третьей ветке, метро, которое разгрузит МКАД, и переход на электротранспорт: Лукашенко рассказал о планах для Минска

Лукашенко сказал, что в Минске надо уходить от двигателей внутреннего сгорания, чтобы не травить людей. Фото: БелТА.

На открытии первой за 30 лет новой ветки столичной подземки Александр Лукашенко рассказал, что еще в будущем пополнит транспортную инфраструктуру белорусской столицы, проинформировала БелТА.

По словам мэра Минска Владимира Кухарева, следующим этапом расширения минской подземки станет строительство новых станций в слуцком направлении. Работы уже начались, а в 2023 - 2024 годах метро направят и в сторону Зеленого Луга, микрорайона в Минске.

Выслушав небольшой доклад, Лукашенко заметил, что так как планируется застройка севера Минска, где начнут возводить так называемый умный город, то необходимо ответвление метро и в этом направлении.

- Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта, может быть, хотя бы начать мегапроект - строительство четвертой линии метро - кольцевой, которая разгрузит МКАД, - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что в перспективе благодаря осуществлению таких замыслов станет возможным создание полноценных транспортно-пересадочных узлов между всеми видами городского и пригородного транспорта столицы.

Также Лукашенко поручил, чтобы Минск постепенно начали переводить на электротранспорт.

- Ибо травим людей - спокойно, постепенно переводить на электротранспорт. В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить, - констатировал он.

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