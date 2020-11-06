Нарышкин: «Запад пробует на Беларуси методы дестабилизации обстановки для их последующего применения в России»

Глава СВР РФ рассказал, что белорусской стороне переданы данные о «планах Запада». Фото: БелТА

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство передало белорусской стороне данные о «планах Запада» по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом не уточняется, что подразумевается под Западом - страны Евросоюза, или США, или и то и другое.

- Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси, - цитирует Нарышкина БелТА со ссылкой на его интервью главе агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

По словам директора СВР РФ, свои оценки ведомство предоставляет в том числе белорусским коллегам. Как отметил Нарышкин, в СВР «с беспокойством относятся к тем событиям, которые происходят в Беларуси». Ведомство стремится «подсказать коллегам то, что думают, что делают западные оппоненты».

Глава СВР считает, что «технологии цветных революций известны давно и применялись последние 20 - 30 лет во многих государствах. Нарышкин уверен, что «Запад пробует на Беларуси методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России». По его мнению, «очевидно, что западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Беларуси на РФ».

Напомним, недавно Нарышкин приезжал в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко.