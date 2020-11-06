Уже завтра: В Беларуси 7 ноября откроют Белорусскую АЭС в Островце

Telegram-канал "Пел Первого" проанонсировал открытие Белорусской АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Беларуси в субботу, 7 ноября, открывают АЭС, проинформировал телеграм «Пул Первого». В «Пуле» дословно написали 6 ноября так: «Кстати, завтра открывают АЭС. А тем, кто переживает о переизбытке электроэнергии, президент ответил уже сегодня».

Здесь последовала отсылка и цитата Лукашенко из речи, которую он произнес в пятницу, 6 ноября, на открытии третьей ветки минского метрополитена. Перед собравшимися работниками метрополитена и метростроя Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо построить и вторую атомную станцию.

А вот переживать о переизбытке электроэнергии, по словам Лукашенко, не стоит.

- Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию?! Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок, - уверен Лукашенко.

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