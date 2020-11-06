Поезд Полоцк-Минск сбил 86-летнего велосипедиста, пенсионер погиб

86-летний мужчина погиб под колесами поезда в Вилейке. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Минской области под колесами пассажирского состава погиб пожилой мужчина, сообщила 5 ноября пресс-служба Белорусской железной дороги в официальном аккаунте в Твиттере.

ЧП произошло на перегоне Вилейка - Молодечно. Утром под колеса поезда, следовавшего из Полоцка в Минск, оказался 86-летний велосипедист. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии расследуются, проводится проверка. Уточняется, что на перезде, где погиб пенсионер, работают шлагбаум и светофор.

Как уточнили в пресс-службе БелЖД, из-за ЧП на железной дороге поезда в данном направлении следовали с задержкой. Задержка состава Полоцк-Минск составила более часа, а электричка Молодечно-Минск опоздала на 10 минут.

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